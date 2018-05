"Giardino dei sogni": ultimo settimana fitto di attività

PORDENONE - Chiusura in bellezza per il 'Giardino dei sogni' il 12 e il 13 maggio, allestimento verde realizzato in piazza XX Settembre a Pordenone con la direzione artistica dell’agronoma Claudia Pavoni nell’ambito del Festival dei Giardini di Ortogiardino, in collaborazione con Pordenone Fiere, Comune di Pordenone e con VerdeVerticale, VerdeRame, Claber, Marcolin, Palazzetti, Gea Spa, Pordenone Fiere SpA, Floricoltura Baggio Alessio, Raziel, Zilio Nico, Boer Group, Viridis, Enrico Benetta.

SABATO ATTIVITA' PER BAMBINI - Sabato 12 maggio alle 16 si svolgerà l’attività per bambini e famiglie 'Ci vuole un fiore. Storie e laboratorio alla scoperta della natura' curato da Marcolin e Libreria Baobab. Inoltre durante tutta la giornata di sabato, sempre in piazza XX Settembre ci sarà 'La giornata del naso Rosso' iniziativa benefica organizzata a livello nazionale da 'Viviamoinpositivo Italia Onlus' con moltissime attività dedicate ai più piccoli: giochi, arti circensi, truccabimbi e altro.

DOMENICA PROTAGONISTI I FIORI - Domenica 13 oltre alla partenza di Bimbimbici, allegra pedalata in sicurezza lungo le strade cittadine (alle 8), il giardino dei sogni sarà teatro di altre due iniziative a cura di A.I.G.P. Associazione Italiana Giardinieri Professionisti: alle 11 'I fiori nel piatto - degustazione ed uso dei fiori in cucina'; alle 15 'Se son rose fioriranno'.

In mattinata si parlerà dunque delle fioriture edibili, dell’orto di casa, delle piante selvatiche. In degustazione ci saranno deliziosi crostini con ricotta e formaggi cremosi e fiori. Nel primo pomeriggio protagoniste assolute saranno le rose, in omaggio alla festa della mamma: il maestro giardiniere e giornalista televisivo Carlo Pagani intratterrà gli appassionati di giardinaggio parlando della cura delle rose in giardino e terrazzo, ma anche dell’uso del loro uso in cucina, tra aneddoti e curiosità.

"Giardino dei sogni": ultimo settimana fitto di attivitą (© foto Angelo Simonella)

