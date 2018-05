Incidenti tra Porcia e Sacile: due feriti a Pordenone in codice giallo

PORDENONE - Infortunio sul lavoro alle 9.40 di questa mattina in un capannone sito al civico 1 di via Antonio Pacinotti a Porcia. Intervenuta un'ambulanza da Sacile e i carabinieri. Dopo la valutazione dei sanitari il ferito è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Pordenone per un'emorragia arteriosa al braccio.

Sempre al nosocomio pordenonese è stato portato un ciclista che è stato travolto da una macchina. L'incidente si è verificato poco dopo le 10 sulla rotatoria del centro commerciale I Salici di viale Trento a Sacile. Nello scontro il conducente della bici è caduto a terra riportando delle lesioni diffuse agli arti. Cosciente è stato ricoverato in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto anche l'elisoccorso e i carabinieri per i rilievi.