A San Vito "Notte Rosa", negozi aperti e festa aspettando il 101° Giro d'Italia

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Il Comune di San Vito al Tagliamento sabato 19 maggio ospiterà la partenza della 14° tappa del 101° Giro d'Italia: San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan. Per l'occasione nella notte tra il 18 e il 19 maggio l'Amministrazione Comunale con la collaborazione di Comitato locale tappa, Pro San Vito, Ascom e altre associazioni locali organizza la 'Notte Rosa' lungo le vie del centro. Tale evento, il primo in assoluto nel sanvitese, costituisce una straordinaria vetrina mediatica e una grande opportunità turistica ed economica di promuovere le valenze tipiche del territorio. Sabato 19 maggio da San Vito la carovana punterà la Carnia passando prima per Casarsa, Valvasone, San Martino, Ragogna. Dopo aver transitato su quasi tutta la salita della Sella Chianzutan i ciclisti arriveranno sullo Zoncolan; chi sarà in maglia rosa in cima avrà molte chance di aggiudicarsi il Giro 2018.

LA NOTTE ROSA - La notte rosa durerà…tre giorni. Dalle 19 di venerdì 18, infatti, negozi aperti, concerti e festa in piazzetta Stadtlohn, parco Falcon Vial, via Amalteo, piazzetta Pescheria e piazzetta Mercato. Sabato 19 e domenica 20 sarà possibile visionare la tappa sul maxischermo montato in piazzetta Stadthlon dove saranno allestiti chioschi come in parco Falcon Vial.

La cittadina - che da molti anni ospita la sede della coralità provinciale, regionale e nazionale – per questa occasione propone l’iniziativa 'Cori in giro', ovvero una serie di appuntamenti corali che si svolgeranno indicativamente dalle 18 alle 22 aperti alla partecipazione di tutti i cori della regione. Si tratterà di interventi musicali all'aperto, nelle piazzette e nelle corti del centro storico; una serie di eventi musicali spot, pensati per essere vivaci e coinvolgenti anche per il largo pubblico! Il tutto calato nel contesto della vigilia della partenza del Giro d’Italia, con tutto il fermento che essa comporta (compresi altri eventi concomitanti in giro per la città). L’iniziativa si articolerà in quattro 'filoni', pensati per collegarsi idealmente al tema e allo spirito del Giro d’Italia: 'Cori Rosa', spazio riservato ai cori femminili (senza vincoli di repertorio. Due sole condizioni: proporre un programma vivace e, ovviamente, indossare qualcosa di rosa!); 'Giro Giro Canto', spazio riservato ai cori di voci bianche (propongano brani tratti, prevalentemente, dalla collana Feniarco Giro Giro Canto); 'In Giro per l'Italia', spazio aperto a cori di qualunque organico con proposte di repertorio popolare proveniente da diverse regioni d’Italia (un vero e proprio giro corale per l’Italia!); 'Cori in Bici', esibizioni corali itineranti su due ruote (spazio riservato ai cori più sportivi disposti a montare in sella e cantare nei vari angoli della città).

ASPETTANDO LA NOTTE ROSA... - Giovedì 17 maggio alle 20.45 le sorelle prodigio del violino dagli USA si esibiranno all'Auditorium Comunale di San Vito in attesa dei grandi festeggiamenti in programma per il venerdì. Fiona e Hina Khuong-Huu, rispettivamente di 11 e 13 anni, sono le violiniste statunitensi enfant prodige che stanno meravigliando il mondo con il loro straordinario talento violinistico e saranno le protagoniste del concerto a ingresso libero dal titolo 'la Not(t)e Rosa', che le vedrà impegnate nell’esecuzione di pagine di Paganini, Waxman e Sarasate assieme all’Accademia d’Archi Arrigoni diretta da Domenico Mason.

LA 14° TAPPA - Tappa di montagna dura con finale durissimo. Fino a San Daniele si percorrono strade larghe e diritte. Prima di raggiungere la Carnia si scalano il Monte di Ragogna (primi 2.5 km sempre oltre il 10% fino al 16%) e la più dolce salita di Avaglio. In seguito si percorre la strada per Paularo (da segnalare alcune gallerie) dove inizia il Passo Duron salita molto breve e dura con tratti attorno al 18%. Dopo la discesa su Sutrio si scala la Sella Valcalda prima di arrivare a Ovaro dove inizia la salita finale. Il Monte Zoncolan è considerato la salita più dura d’Europa: 10 km al 12% di media con punte del 22%. Da segnalare tre brevi gallerie nell’ultimo chilometro. Ultimi chilometri: tutti in ripida ascesa. Ai 3 km sequenza di due tornanti (sinistra-destra) intervallati da un tratto (l’unico) quasi piatto. A seguire pendenze dal 12 al 18% fino alle tre gallerie (150m - 60m - 110m) che immettono negli ultimi 500m all’11% di media con pendenze fino al 16% in corrispondenza al tornante ai 250m dall’arrivo. Fondo in asfalto, carreggiata di 5m.