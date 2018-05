In Fvg il lavoro si inventa, anche in aula virtuale

PORDENONE - Sempre più, oggi, il lavoro, oltre che cercarlo, va inventato. Chi si vuole mettere in proprio (e secondo il rapporto 2017 su economia, innovazione e lavoro, in Fvg risultano in crescita le persone che per scelta o necessità si affacciano all’auto-imprenditorialità e alle nuove professioni) deve però considerare con attenzione alcune problematiche strategiche: avere o trovare un’idea davvero competitiva nel mercato attuale, saperla sperimentare e realizzare minimizzando i rischi e i costi d’avviamento e saper sviluppare le giuste attitudini imprenditoriali. Proprio per rispondere a queste esigenze, per cui non è semplice trovare formazione adeguata e completa, a Pordenone è in partenza a fine maggio il laboratorio teorico-pratico 'Inventarsi un lavoro, oggi', un titolo che rinvia a una sfida sempre più importante del mondo contemporaneo e che mira a fornire risposte e strumenti concreti: i partecipanti, nel percorso proposto, acquisiranno infatti gli strumenti più attuali e gli approcci strategici più efficaci per individuare, valutare e realizzare la propria idea professionale o di impresa. Il laboratorio utilizza una metodologia unica nel suo genere, unendo in modo 'ibrido' la dimensione dell’aula fisica con quella virtuale a distanza, ed è progettato per mantenere sempre uno spiccato carattere addestrativo. Con particolare attenzione alle aspirazioni personali e forte aderenza alla realtà e ai casi studio del nostro tempo, i partecipanti saranno guidati attraverso esercitazioni e simulazioni sia individuali che di gruppo, utili per potenziare l’apprendimento attraverso l’esperienza.

SERATA DI PRESENTAZIONE - Mercoledì 16 maggio alle 20.30, negli spazi della Fondazione Bambini e Autismo di via Vespucci 8/A a Pordenone, tutti gli interessati potranno incontrare in una serata gratuita di presentazione i tre ideatori del laboratorio, che insieme, facendo propria una tendenza sempre più attuale nella nuova economia, mettono in rete formazione ed esperienze diverse per arrivare a stimolare idee e soluzioni integrate ed efficaci: sono Fabio Boltin (formatore esperto in problem-solving, decision-making, apprendimento rapido e tecniche di generazione delle idee), Livio Vivanet (trainer e strategist per la nuova imprenditoria) e Krishna Del Toso (filosofo, project manager dei WebLab on-line per la nuova imprenditoria e autore di Philosophy for Business Ideas).

I posti sono limitati per cui è necessaria la prenotazione tramite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inventarsi-un-lavoro-oggi-conferenza-gratuita-45644096722).

Informazioni: https://www.lavoroestudio.com/. Contatti: info@mindplus.it, 347.2976234 (Fabio Boltin).