Pallavolo: Pordenone promossa in prima divisione e bronzo alle finali regionali

PORDENONE - L’Under 18 di 'Casa Insieme', ha concluso a testa alta, il proprio percorso nel campionato provinciale di 2a divisione. Domenica 13 maggio, nel palasport di Cordenons, seppur perdendo per 3-0 la finalissima per il primo e secondo posto contro la formazione del Tango Group Volley, la squadra allenata da Alessandro Martin e Laura Frattolin, vincendo la semifinale della mattina per 2-1 contro il CS Prata, ha potuto festeggiare il passaggio alla categoria superiore. Inoltre finale regionale Under 16 da applausi per il Pordenone Volley. La seconda ed ultima giornata delle final four, conclusa domenica a Villotta, ha visto la squadra allenata da Antonio Cornacchia e Sara Roman conquistare un meritatissimo terzo posto finale, consegnando ai tigrotti di Pordenone oltre alla medaglia di bronzo anche il miglior risultato di sempre in questa categoria.

LA SEMIFINALE DECISIVA - «Nella semifinale mattutina, abbiamo avuto un approccio alla gara ottimale, disputando subito un ottimo primo set – ha spiegato Laura Frattolin - successivamente siamo un po’ calate concedendo qualche errore di troppo al Prata che ha chiuso a proprio favore la seconda frazione. Abbiamo mantenuto la necessaria lucidità per ribaltare la situazione ed andare a conquistare la vittoria, sfruttando soprattutto una ritrovata efficacia del servizio. Nella partita finale del pomeriggio, ci aspettavamo una gara difficile e così è stato. Affrontavamo l'unica squadra che ha dettato legge durante tutto il campionato. Ma questa sconfitta non rovina la festa, poiché, in questa stagione due società potevano staccare il biglietto per la prima divisione. Siamo ovviamente soddisfatti per avere centrato il traguardo».

LE PALLAVOLISTE - Queste le giocatrici del Pordenone Volley: Greta Santin, Aurora Basso, Giada Bigaran, Alessia Casaro, Cristina Martin, Camilla Canzian, Anna Rovedo (K), Alessia Pezzutti (L1), Giovanna Tellan (L2), Giorgia Mottin, Alessia Fabbian.

IL BRONZO ALLE FINALI REGIONALI - Finale regionale Under 16 da applausi: i tigrotti di Pordenone hanno conquistato un meritatissimo terzo posto finale, la medaglia di bronzo quindi ma anche il miglior risultato di sempre in questa categoria. Il 2-0 imposto sullo Sloga Tabor ha quindi messo il miglior sigillo possibile su una stagione ricca di impegni ma anche di grandi soddisfazioni, tenendo conto che questo gruppo (per la maggior parte formata da 2003/04) si è reso protagonista nel campionato regionale di categoria e disputato pure il torneo regionale Under 18.

«E’ una medaglia di bronzo carica di significati quella che ci siamo messi al collo – ha spiegato l’allenatrice Sara Roman – dietro questo risultato, forse impensabile ad inizio stagione, c’è infatti un percorso lungo portato a termine dopo tanti mesi di lavoro in palestra. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretare nel migliore dei modi il match, concedendo pochissimo spazio agli avversari. Torniamo a casa con un grande risultato ma anche con una esperienza che non dimenticheremo e che ci spinge a lavorare con addosso ancora maggiori stimoli».

I TIGROTTI - I protagonisti: Federico Palma, Giorgio Bisiani (K), Matteo Favretto, Giovanni Garofalo, Nicola Zanet, Vito Cagnetta, Federico Zanet, Gioele di Carlo (L1), Ettore Dragna, Lorenzo Sergio Sartor, Marco Palma Luca Premate (L2), Damian Gupta, Mattia Bergnach.