Arriva a Pordenone il musical di Broadway più acclamato dell’anno

PORDENONE - Mercoledì 16 alle 18 e giovedì 17 maggio alle 21 a Cinemazero il musical che ha fatto impazzire Broadway: 'An American in Paris' di Christopher Wheeldon (2017, 160’). Ispirato al film premio Oscar di Vincente Minelli, il musical è diretto e coreografato dal britannico Christopher Wheeldon, vincitore del Tony Award 2015 come Miglior Coreografo, associato artistico al Royal Ballet, premiato con un OBE ai New Year’s Honours 2016 ‘per i servizi di promozione degli interessi e della reputazione della danza classica e teatrale britannica in tutto il mondo’.

UNA STORIA D'AMORE - 'An American in Paris' racconta l’appassionata storia della scoperta dell’amore nella «Ville Lumière» del dopoguerra, narrata sulle musiche di George e Ira Gershwin (tra cui i classici ’S Wonderful e I Got Rhythm) e sui testi del libro di Craig Lucas. Nel musical brillano il primo ballerino del New York City Ballet Robert Fairchild, che interpreta Jerry Mulligan, e la ballerina del Royal Ballet Leanne Cope nei panni di Lise Dassin. Al loro fianco, una compagnia di oltre 50 attori, ballerini e musicisti tra cui Haydn Oakley come Henri Baurel, Zoë Rainey come Milo Davenport, David Seadon-Young come Adam Hochberg e Jane Asher come Madame Baurel.