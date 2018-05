Ai blocchi di partenza “Xtreme Days Festival” a Sacile

SACILE - E' stata presentata la quinta edizione di Xtreme Days Festival, il più grande festival di sport estremi e freestyle in contesto urbano d’Italia. Un evento che ogni anno raccoglie migliaia di persone nell’affascinante cornice del Comune di Sacile, fungendo da richiamo per sportivi, appassionati e famiglie da tutta Italia. L’edizione 2018, prevista dal 1° al 3 giugno, sarà ancora più ricca di appuntamenti, esibizioni e workshop, per regalare a tutti i partecipanti una full immersion nel mondo dell’outdoor, del freestyle e degli action sports.

I NUMERI DEL FESTIVAL - 45 mila spettatori previsti, 2.500 partecipanti attesi, 3 giorni di eventi live organizzati presso le 6 aree identificate nel centro storico del 'Giardino della Serenissima', 20 discipline e 15 workshop in programma. Attività che si potranno ammirare o svolgere in prima persona in totale sicurezza per vivere un’esperienza 'xtreme' a tutti gli effetti. Quest’anno sarà ancora più sviluppato il concetto di Festival 'family friendly' con l’allestimento di 'Coop Adventure Park': un’intera area verde dedicata ai più piccoli con tante attività da provare per trascorrere un fine settimana all’aria aperta all’insegna dello sport e del divertimento. Per rendere più agevole la partecipazione delle famiglie è previsto anche l’Xtreme Baby Camp, il servizio di baby sitting per i bambini dai 5 ai 12 anni che, accompagnati da animatori esperti, potranno svolgere fino a 6 ore di attività alla scoperta di Sacile.

LE DISCIPLINE - Le discipline previste dal Festival sono ben 20 (l’elenco completo è consultabile online su http://www.xtremedays.it/attivita/). Tra queste ricordiamo le più spettacolari, come il Freestyle Motocross con il team Daboot, noto a livello internazionale, e i cui spettacoli quest’anno saranno accompagnati dall’esclusiva partecipazione di Giulio Maceroni e Alessandro Martire con la prima del loro avvincente spettacolo 'Rock to Flip', uno show adrenalinico che unisce evoluzioni in moto e il sound tipico della chitarra elettrica; il FlyBoard sul fiume Livenza, in una cornice incantevole evoluzioni mozzafiato e divertenti, dentro e fuori dall’acqua; la Slackline, un esercizio di equilibrio che consiste nel camminare o eseguire esercizi in movimento su una fettuccia flessibile ed elastica larga 5 cm circa e che verrà tesa a diverse altezze fra i palazzi e gli alberi in punti suggestivi della città; Parkour (corsa, salti ed evoluzioni nel contesto urbano) con atleti che si riuniranno da tutta Europa per partecipare al meeting internazionale 'Krap Invaders spring edition'; ma ci saranno anche esibizioni di Skateboard, SUP (sport acquatico su tavola), Street Boulder (arrampicata su facciate di palazzi e arredo urbano) ed emozionanti tour in elicottero ed escursioni combinate che si spingeranno anche oltre i confini della città di Sacile.

PER IL SOCIALE - Torna quest’anno l’appuntamento con la mototerapia, uno spettacolo di freestyle motocross dedicato a persone con diverse disabilità durante il quale sarà possibile salire in moto e conoscere da vicino questi speciali atleti che, capitanati da Vanni Oddera, hanno deciso di condividere così la loro passione senza limite alcuno. Sarà un’esperienza che regalerà a tutti forti emozioni.

NON SOLO SPORT - Xtreme Days Festival non è solo sport ma anche molto altro: durante il weekend Sacile si animerà con feste, animazione e proposte culinarie. Si inizia venerdì 1° giugno con la presentazione e la premiazione delle clip realizzate per la prima edizione di Xtreme Corto Film Festival, rassegna firmata Xtreme Days Festival per valorizzare l’opera cinematografica breve realizzata da autori indipendenti, giovani creativi e professionisti che amano viaggiare, esplorare e conoscere nuove culture. Il divertimento sarà assicurato anche grazie alla partecipazione di Radio Company, che curerà lo spettacolo 'Company in action' ed allieterà il weekend con concerti e DJset. Ci sarà anche un’area dedicata all’enogastronomia e alla promozione dei prodotti locali situata in Piazzetta Manin e nel Parco dell’Ortazza dove trovare ristoro e assaporare le specialità del territorio.

L'AUGURIO DEL GOVERNATORE DEL FVG - Un evento non solo sportivo, ma anche culturale, musicale ed enogastronomico che con entusiasmo è stato così commentato dal neo Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: «Gli Xtreme Days trasformano lo storico borgo di Sacile in un ‘parco avventure’ con centinaia di spettacoli, esibizioni, raduni, convegni; è un’occasione per avvicinarsi e praticare una serie di discipline sportive non convenzionali e condividere esperienze con atleti e appassionati che provengono da ogni continente. Auguro agli organizzatori, ai tanti ragazzi volontari, un nuovo successo per una manifestazione che si sta affermando anno dopo anno come uno dei più attrattivi e seguiti eventi sugli sport estremi a livello nazionale. Rivolgo a nome della Regione Friuli Venezia Giulia il mio invito agli ospiti che giungono a Sacile da tutta Europa a scoprire un territorio ricco di storia e bellezze naturali, animato da dinamiche proposte culturali e sportive. Che sia per tutti i giovani, per i piccoli sportivi, per le famiglie una festa ricca di sana adrenalina».