Pordenone Calcio: giovani ramarri ambasciatori FVG a Coverciano

PORDENONE - I giovani ramarri dell’annata 2007 'convocati' nella casa della Nazionale. Il 16 e 17 giugno prossimi saranno ambasciatori del Friuli Venezia Giulia al centro tecnico federale di Coverciano in occasione del Grassroots Festival, la festa finale del 'Sei Bravo… A Scuola Calcio'. A Faedis i neroverdi si sono aggiudicati la fase regionale, distinguendosi per fair play, affiatamento di squadra e abilità tecniche. Una splendida conferma per il Pordenon-futuro, recentemente nominato Scuola Calcio Èlite. I pulcini neroverdi si erano guadagnati il pass per Coverciano nel 2017 (con l’annata 2006), 2016 (2005) e nel 2014 (2003). Alla Festa regionale hanno partecipato anche Udinese, Fiumicello, Sangiorgina, San Luigi e Villa.