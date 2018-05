Incendio nella notte a Pratulone: evacuate le famiglie residenti

FIUME VENETO - Incendio nella notte a Pratulone di Fiume Veneto. Erano da poco passate le 2 di giovedì 17 maggio quando sono divampate le fiamme tra tetti e garage di alcune villette a schiera della zona. Dalla sede di Pordenone è immediatamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco - con due mezzi speciali (autobotte e autoscala) - supportata poi da un'altra proveniente dalla sede di San Vito al Tagliamento.

L'incendio era in fase avanzata di sviluppo e propagazione ha coinvolto l'autorimessa, con le auto parcheggiate, e la copertura del fabbricato (realizzata in legno). Il tetto, ventilato, ha velocizzato la diffusione delle fiamme rendendo difficoltose le operazioni di spegnimento. Grazie all'intervento dei pompieri il rogo non ha raggiunto l'interno delle abitazioni evitando spiacevoli e gravi conseguenze. Nessuna persona è rimasta ferita ma le famiglie residenti sono state fatte evacuare a scopo precauzionale. Sul posto anche la sezione Nucleo Investigativo Anticendi Territoriale dei vigili del fuoco di Pordenone, per indagare sulle cause, e i carabinieri di Fiume Veneto.