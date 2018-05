Investe una bimba di quattro anni: individuato e denunciato

PORDENONE - Investe una bimba di quattro anni e fugge, ma viene individuato dalla Polizia stradale: è accaduto a Pordenone, l'uomo è stato denunciato alla magistratura. Il fatto si era verificato in via Cappuccini, dove una bambina di 4 anni, accompagnata dalla madre, era stata investita da un’auto, il cui conducente, anziché fermarsi e dare assistenza, era scappato in direzione di Porcia.

Gli accertamenti della Stradale hanno consentito, grazie alla collaborazione dei testimoni, di rintracciare l'automobilista, un uomo di 41 anni, residente proprio a Porcia e che è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dal luogo del sinistro, oltre che per lesioni personali colpose. Rischia una condanna penale da uno a tre anni e la sanzione della sospensione della patente di guida fino a cinque anni per l’omissione di soccorso, nonché una condanna da sei mesi a tre anni, e la sanzione della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, per la fuga dal luogo dell’incidente.