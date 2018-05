Serie C, si separano le strade del Pordenone Calcio e di mister Rossitto

PORDENONE - Il Pordenone Calcio ha comunicato che Fabio Rossitto non sarà l’allenatore neroverde nella stagione 2018/2019. L'ormai ex tecnico neroverde, già ex giocatore bianconero, aveva preso il posto di Leonardo Colucci, esonerato lo scorso 15 febbraio. Il presidente Mauro Lovisa e tutta la società ringraziano il tecnico per la passione, la grande dedizione al lavoro e l’attaccamento ai colori sempre messi a disposizione del club nella sua esperienza alla guida del Pordenone. «Il rapporto personale e di tutto l’ambiente con Fabio – evidenzia il presidente Lovisa – era e rimarrà speciale. Va al di là del campo. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro».