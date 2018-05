Dimentica il freno a mano: autista travolto e schiacciato

MANIAGO - Un uomo è rimasto ferito dopo che la sua macchina lo ha travolto. E' successo questa mattina, alle 10.30, in via Sacile a Maniago. Era appena sceso dal veicolo quando si è accorto di aver parcheggiato l'auto in folle e di essersi dimenticato il freno a mano: ha cercato di fermare l'auto, un Suv Rav4, che nel frattempo era ripartito, ma è stato investito rimanendo schiacciato sotto la ruota anteriore sinistra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago che con dei cuscini di sollevamento ad aria sono riusciti ad alzare l'auto e astrarre l'uomo con l'uso dell'asse spinale. Le prime cure sanitarie sono state prestate dai vigili del fuoco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza 118. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale.