Corso gratuito per le imprese pordenonesi su come sfruttare il web

PORDENONE – Conto alla rovescia per le iscrizioni al percorso formativo di due giornate, completamente gratuito, organizzato da ConCentro, l’azienda speciale della CCIAA, volto a fornire alle imprese pordenonesi gli strumenti per sfruttare in modo autonomo le risorse del mondo digitale. «Nel contesto di un mercato internazionale sempre più digitale – spiegano da ConCentro - web e social si rivelano ottime fonti di informazioni a costo zero per conoscere e individuale i potenziali mercati di sbocco, analizzare strategie di marketing finalizzate all’avvio o al potenziamento dell’export delle nostre aziende».

Il corso si terrà il 5 giugno (dalle 9 alle 18) e martedì 26 giugno, stesso orario, a Palazzo Mantica, Corso Vittorio Emanuele II 56, Pordenone. La registrazione partecipanti è prevista per le 8.45. Le iscrizioni chiuderanno il 30 maggio prossimo, per informazioni contattare l’ufficio Internazionalizzazione di ConCentro alla seguente mail: internazionalizzazione@pn.camcom.it.