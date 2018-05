Farandola: saggi finali

PORDENONE - Giunti al termine dell’anno scolastico, si ripresentano i tradizionali concerti dedicati agli allievi della Scuola di Musica di Farandola. Occasione per apprezzare i risultati ottenuti e per incontrare docenti e parte dello staff impegnati in un progetto educativo di ampio respiro.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 25 maggio, alle 18 nella Galleria Pizzinato a Pordenone, e sarà dedicato alla musica d’insieme, in collaborazione con la Scuola Secondaria 'P.P. Pasolini' di cui interverrà anche il Coro. Tra le formazioni sarà presente anche l'Orchestra per Tutti, progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Friuli. ​Sabato 26 maggio, alle 11 nella sede di Farandola, in via Molinari, si concluderà il corso annuale della Little Piano School, il metodo ideato da Kim Monica Wright per l'apprendimento della musica attraverso il pianoforte, che dopo aver avviato sedi in diversi Paesi del mondo da alcuni anni è presente anche a Pordenone. Infine, grazie alla collaborazione dell’Accademia Musicale, domenica 27 maggio alle 20.30, nella storica Villa Brugnera si potranno ascoltare gli allievi di pianoforte. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e non mancherà il brindisi di saluto, in attesa di una ripresa che si preannuncia già ricca di novità.

Per informazioni: scrivi@farandola.it | tel. 0434.363339 |cell. 340.0062930.