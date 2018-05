Polcenigo, cade in bici sullo sterrato: ciclista grave al Pronto Soccorso

POLCENIGO - Sfortunata caduta in bicicletta, questa notte verso le 22, in località Masaret, a Polcenigo: la persona coinvolta stava percorrendo una strada sterrata, quando ha perso il controllo della bicicletta – una mountain bike -, cadendo a terra. L'uomo, un 40enne, ha riportato un trauma cranico-facciale, numerose ferite e una forte contusione all'emitorace. Sul posto i soccorsi in codice rosso, che hanno trasportato la persona all’ospedale di Pordenone.