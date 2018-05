Pordenone, esplode bombola di acetilene: strage sfiorata sul lavoro

PORDENONE - Infortunio su lavoro oggi, lunedì 28 meggio, in via Segaluzza a Pordenone. Poco prima delle 15, in seguito allo scoppio di una bombola di acetilene, un operaio ha riportato ustioni al volto e una ferita all'arto superiore. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. Sul posto ambulanza ed elisoccorso inviate dalla Sores, Vigili del fuoco e ispettori Spasl, oltre che le forze dell'ordine.