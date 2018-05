Tre nuovi grandi annunci per il Pordenone Blues Festival

PORDENONE - Al Pordenone Blues Festival arrivano l’ex bassista e cantante dei Deep Purple Glenn Hughes; la band simbolo del blues inglese Dr. Feelgood (unica data in Italia) e il Blues Master Eric Gales: venerdì 6 luglio. Questi i nomi già annunciati: Anastacia (giovedi 5 luglio); Level 42, Lee Fields & The Expressions, Watermelon Slim + Guests (sabato 7 luglio). Il Festival, con la direzione artistica di Andrea Mizzau, è organizzato insieme all’Associazione Pordenone Giovani, che opera d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e diversi enti privati. Per il concerto del 6 luglio al parco San Valentino prezzo biglietti 20 euro (più 3 euro di diritti di prevendita); apertura porte alle 18. Circuiti di prevendita: Ticketone.

GLENN HUGHES - L’ex bassista e cantante dei Deep Purple non ha bisogno di presentazioni: conosciuto da milioni di fan come 'The Voice of Rock', e inserito nel 2016 tra i grandi della Rock and Roll Hall of Fame insieme ad altri membri dei Deep Purple, Hughes sarà in tour mondiale con concerto evento imperdibile, 'Classic Deep Purple Live'. I Deep Purple fecero un salto di qualità quando l'allora ventenne Glenn Hughes entrò nella band come bassista e co-vocalist (con David Coverdale) e contribuì ad indirizzare il leggendario gruppo verso il rock progressivo come in Burn (1974), Stormbringer (1974) e in Come Taste the Band (1975). Il suo album di debutto come solista Play Me Out (1977) ha preceduto i successivi album realizzati con i ‘Black Sabbath’ e con ‘Gary Moore’. Gli ultimi 25 anni hanno visto un'ondata di lavori da solista e collaborazioni per 'Voice of Rock' tra cui la mega hit America: What Time Is Love? con i KLF nel 1992, e quattro album acclamati dalla critica, pubblicati tra il 2010 e il 2018 con il super gruppo rock ‘Black Communion’ con Joe Bonamassa, Jason Bonham e Derek Sherinian. Lo spettacolo include i classici dei Deep Purple: Burn, Stormbringer, Might Just Take Your Life, Highway Star, Smoke on the Water e Mistreated, solo per citarne alcuni, oltre a brani precedentemente mai eseguiti dal vivo con la line-up originale MK 3. Oltre a Glenn, voce solista e al basso, la band è completata da Soren Anderson alla chitarra, Jesper Bo Hansen alle tastiere e Fer Escobedo alla batteria.

DR. FEELGOOD - Unica data in Italia per il concerto dei Dr. Feelgood, nati nei primi anni ‘70 a Canvey Island, nell’Essex, rimane uno dei più popolari ed entusiasmanti spettacoli dal vivo di rhythm and blues nel mondo. Lo stile grezzo e intransigente delle loro esibizioni ha portato l'album Stupidity a raggiungere immediatamente la posizione numero uno delle classifiche U.K. I Dr. Feelgood hanno riscosso successo a livello mondiale con una serie di singoli di successo tra cui Milk and Alcohol, Roxette, Back in the Night, Down at the Doctors, She Does It Right, Going Back Home e See You Later Alligator, primo disco d’oro. L'attuale line up comprende la sezione ritmica di Kevin Morris alla batteria e Phil Mitchell al basso, Steve Walwyn alla chitarra, e il vocalist Robert Kane (ex degli Animals). La band continua a fare tournée in tutto il mondo e ad avere un nutrito seguito di fan in patria e all'estero.

ERIC GALES - Di Eric Gales Joe Bonamassa dice: «uno dei migliori, se non il miglior chitarrista al mondo». Carlos Santana lo descrive come «assolutamente incredibile» e Mark Tremonti dice che «potrebbe essere il miglior chitarrista elettrico sulla terra». Un talento innato, che muove i primi passi nel blues e nel rock a 4 anni. Le sue influenze vanno dal gospel al rock, al funk e al blues. I suoi idoli sono Albert King, Robin Trower, John Lee Hooker, Hendrix, Eric Johnson. Vince il primo concorso blues a 11 anni. Nel 1991, a 16 anni, firma il suo primo contratto discografico e nello stesso anno il sondaggio del Guitar World Magazine lo vota come 'best new talent'. Una carriera sempre in ascesa, con ben 14 album alle spalle: non c’è da meravigliarsi se artisti del calibro di Carlos Santana, Mick Jagger, Keith Richards e Eric Clapton lo hanno guardato e lo guardano tutt’oggi con stupore mentre suona davanti a folle in delirio.

A Pordenone viene a presentare il suo quindicesimo album uscito nel 2017, 'Middle Of The Road', che vede la partecipazione di Lauryn Hill, Gary Clark Jr., Eugene Gales, LaDonna Gales, Lance Lopez, Raphael Saadiq e Christone 'Kingfish' Ingram. Con una miscela unica di stili rock, funk e blues, Eric Gales si distingue tra gli altri chitarristi del suo genere ed è pronto a farti esplodere ed espandere i tuoi orizzonti musicali.