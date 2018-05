Fondazione Cro Aviano Onlus: serata di Gala a Lignano Sabbiadoro per sostenere due progetti di ricerca

AVIANO – Serata di gala e beneficenza per la Fondazione CRO (di cui Unindustria Pordenone è fondatore ed unico socio), il 2 giugno alle 20, in collaborazione con il Rossini Resort di Lignano Sabbiadoro. L’evento di charity riguarda, in particolare, una raccolta fondi per sostenere due progetti di ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori: il macchinario NC 3000 Chemometec che consente di effettuare analisi di controllo qualità su prodotti di terapia cellulare e genica – destinato alla Terapia Cellulare Alte Dosi del Centro di Riferimento Oncologico – e una ricerca clinico-epidemiologica per tre specifiche neoplasie: tiroide, mammella e prostata. La cena di gala sarà arricchita da intrattenimenti e spettacoli, in un’ambiente e un’atmosfera esclusivi. Il costo della serata è di 100 euro a persona. Per prenotazioni e conferma scrivere a info@rossiniresort.com o chiamare il numero: +39 0431 71530.

L'IMPEGNO DELLA FONDAZIONE CRO - «L’impegno della Fondazione CRO – ha ricordato il Presidente di Unindustria e Fondazione CRO, Michelangelo Agrusti – è sostenere i progetti dell’Istituto facendo cultura e sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema dell’oncologia, divulgare i risultati sulle conquiste della ricerca scientifica ed informare sui risultati positivi raggiunti dal CRO. Per contribuire, accanto al quotidiano lavoro di ricercatori, medici e infermieri, a ridare energia e speranza a chi affronta e combatte la malattia».