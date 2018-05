Successo a San Vito per "Piazza in Fiore", in arrivo il secondo weekend

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Avvio positivo per la 38esima edizione di Piazza in Fiore, tradizionale manifestazione di primavera organizzata dalla Pro San Vito in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento e associazioni locali. Il primo settimana ha visto numerosi partecipanti ai tanti eventi in programma e ora la macchina organizzativa sta curando il proseguimento della festa, che si concluderà il 3 giugno.

«Un primo fine settimana davvero positivo - ha dichiarato la presidente della Pro San Vito Patrizia Martina - nel quale spicca la partecipazione di quasi cento persone alla prima Flower run. E devo dire che anche l'allestimento con piante e fiori di Piazza del Popolo è molto piaciuto, anche in versione notturna. Ora siamo pronti a tuffarci nel programma dei prossimi giorni». Promosso a pieni voti l'impegno dei volontari della stessa Pro Loco.

Passeggiando in piazza del Popolo si sono colti numerosi commenti positivi all’allestimento di 300 metri quadri che ha trasformato il 'salotto cittadino' in un giardino con fiori e piante potate in modo da assumere forme geometriche, curato dal maestro vivaista Franco Porcellato, fresco vincitore del primo premio d’onore e di 12 medaglie d’oro a Euroflora 2018.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI - Questo il programma dei prossimi giorni: Mercoledì 30 maggio due momenti culturali, alle 19 presentazione del libro dello studioso Giacconi in sala consiliare, alle 21 al teatro Arrigoni serata con i viaggi di Abaco. Per lo sport sabato 2 giugno 13^ pedalata naturalistica per 'L’ambiente che abbiamo in…Comune', organizzata da GSD Favria-Pallavolo Sanvitese, con partenza dal Falcon Vial alle 9. Come da tradizione, le associazioni sportive locali, daranno prova delle loro attività con i saggi di fine anno: venerdì 1 giugno alle 20.45 all’Auditorium Zotti Olympus, saggio di fine anno dell’ASD Centro Danza Effetto, il 3 giugno alle 16 al Palazzetto dello Sport di Ligugnana il 58° saggio di fine anno 'Da grande vorrei fare…' organizzato da Asd Ginnastica Sanvitese.

Capitolo musica e concerti. Giovedì 31 maggio alle 20.45 in teatro Arrigoni, con ingresso libero, Polinote Musica in Città presenta: viaggio cameristico tra viola e pianoforte. Venerdì 1 giugno alle 17 l’esibizione del coro Bachl (Linz - Austria) al teatro Arrigoni (ingresso libero). Mentre alle 21 Folk Fiction - Avan Trad, gran concerto di danze celtiche organizzato da Balfolk San Vito in Piazza del Popolo. Sempre la stessa sera, alle 21 al parco Rota, la serata di magia a cura di Mago Jeanstell, direttamente da Italia’s Got Talent. Sabato 2 giugno alle 17.30, in Loggia, il concerto per la festa della Repubblica italiana a cura della Filarmonica Sanvitese e alle 21 in parco Rota Una canzone per te, festival canoro di bambini a cura del Cem con la collaborazione di Ail Pordenone. Domenica 3 giugno alle 10.30 in piazza del Popolo, grande festa delle bande con concerti itineranti nei palazzo storici del centro e alle ore 12.30 grande concerto in Piazza del Popolo con cinque bande che suoneranno insieme: Filarmonica di Cordenons, Filarmonica di Maniago, Filarmonica Sanvitese, Filarmonica di Tiezzo 1901. Domenica 3 giugno alle 20.45 in Auditorium Zotti lo spettacolo teatrale Rumors di Neil Simon della compagnia dell’Ute 'Gli improbabili' (adattamento e regia di Claudio Moretti). Lo spettacolo sarà replicato lunedì 4 giugno alle 20.45. Sempre domenica 3 giugno alle 21 in parco Rota, 'Parc-Karaoke', serata di karaoke con quattro giudici che decreteranno il vincitore della serata.

Questa di Piazza in Fiore è un’edizione dedicata anche alle famiglie e ai più piccoli, con tanti momenti di gioco e attività pensate appositamente per farli divertire. Domenica 3 giugno, in parco Rota, torna Nati per leggere nel bosco delle storie con letture di fiabe e laboratori creativi per bambini da 0 anni in su, a cura della Biblioteca civiva. Infine, domenica 3 giugno, la 9^ mostra ornitologica di uccelli da richiamo, canarini e animali esotici presso i Giardini della Casa di riposo.

NEGOZI E MERCATINI - E poi negozi aperti e i mercatini che si terranno sabato 2 giugno dalle 17 alle 23 e domenica 3 giugno dalle 10 alle 20 in piazza del Popolo. In più, domenica 3 giugno, essendo la prima domenica del mese, in piazzetta Pescheria, via Marconi e via Dante, sarà possibile anche fare un giro tra le bancarelle del mercatino dell’antiquariato. I festeggiamenti poi proseguiranno fino al 15 giugno con due appuntamenti importanti: E venerdì 8 giugno alle 20 la Cena sotto le Stelle, seconda edizione della cena in piazza organizzata dalla Pro San Vito (su prenotazione) e venerdì 15 giugno alle 21 il Concerto per la Festa dei Santi Patroni in Duomo, a cura del Gruppo Vocale 'Città di San Vito' e del coro San Antonio Abate di Cordenons.

MOSTRE - Infine visitabili anche diverse mostre. All’Antico Ospedale dei Battuti Oblivion - Il borgo fantasma di Massimo Zanetti e Marco De Mattia; A night with - esposizione e musica di artisti vari: Marco Bomben, Giada Maestra, Irene Neri, MhNk, Creative+Factory; Habitat & Friends - Contemporary art. Espongono: Gledd, Stonbach, Nicola ONgarato, E-Del, I-Max, ¡Adriano. Continua poi l’esposizione nata per celebrare il passaggio del Giro d’Italia, Fotografi in Corso (chiesa di San Lorenzo). Nell’Antico Ospedale dei Battutti sarà possibile inoltre visitare la mostra Pietre, silenzio e rumore di Martina Dell’Osmel con le opere fotografiche e le installazioni di Stonebalancing (bilanciamento dei sassi), la mostra di radio antiche a cura dell’Associazione Filarmonica Sanvitese e le opere pittoriche di Vittoria Chiandotto. Sabato 3 e domenica 4 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 sarà poi possibile visitare il parco giardino di Palazzo Altan (aperto per l’occasione). Inoltre domenica 3 giugno, durante tutto il giorno nella Loggia, si terrà la mostra di Bonsai a cura del Gruppo Bonsai San Vito e alle 10.30 sarà possibile fare una visita guidata del centro storico di San Vito al Tagliamento (ritrovo al Punto Iat in piazza del Popolo alle 10.15).