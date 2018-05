Una foto per la ferrovia Pedemontana: locandine dei treni storici con le foto degli appassionati

PORDENONE - Domenica 20 maggio è stato avviato il servizio turistico lungo i binari della ferrovia Pedemontana del Friuli. Il primo treno storico di Fondazione FS, partito da Udine è giunto a Maniago, ha fatto registrare il tutto esaurito. Oltre 230 persone hanno viaggiato a bordo del 'Treno delle Storie', il quale ha fatto tappa a Pordenone, Sacile ed Aviano. Un grande successo, nonostante una promozione insufficiente: eccetto il sito di Fondazione FS e qualche articolo sulla cronaca locale, le informazioni sono state fornite grazie alle piattaforme Facebook dei Gruppi 'La ferrovia Pedemontana – Sacile – Pinzano al Tagliamento – Gemona del Friuli' e degli 'Gli Amici della ferrovia Aviano-Piancavallo', nonché mediante un’efficace «passa parola».

UN EVENTO DI SUCCESSO - «Non avevamo dubbi visto la grande attesa che si era creata attorno a questo evento, ora però si dovrà strutturare una vera e propria promozione per i successivi treni turistici - afferma il Comitato Pendolari Alto Friuli - E’ evidente che manca un soggetto attuatore, in grado di promuovere gli eventi e coordinare con un’unica regia le attività sul territorio. Dopo tutti gli sforzi fatti per riportare il treno in Pedemontana spetterà ora a Regione, Gruppo FS e ai Comuni, individuare un soggetto capofila all'altezza del ruolo. Ad oggi manca ancora un calendario definitivo e un sito web di riferimento. Bisognerà sbloccare anche la situazione delle stazioni, che nonostante i finanziamenti già concessi, risulta ancora precaria, a causa della mancanza della concessione dei comodati da parte di RFI ai Comuni e di un piano organico che possa garantire il loro riutilizzo in chiave turistica».

CALENDARIO - Le probabili prossime date, ancora non ufficiali, sono domenica 24 giugno, con il treno dedicato al Prosciutto di San Daniele e alla kermesse 'Aria di Festa' (arrivo a Cornino), domenica 22 luglio per 'Coltello in Festa' (arrivo a Maniago) e domenica 29 luglio con la grande festa dell’inaugurazione dell’intera linea e l’arrivo del treno storico a Gemona del Friuli. 

UNA FOTO PER LA FERROVIA PEDEMONTANA - Nell’attesa che il calendario diventi ufficiale, per promuovere il servizio turistico, è stata lanciata l’iniziativa 'Una foto per la ferrovia Pedemontana'. Si tratta di un contest fotografico che permetterà di raccogliere le più belle fotografie scattate nel corso dei viaggi del treno storico del 20 maggio e del 10 dicembre scorso. Le foto verranno pubblicate sul blog e le più belle, scelte dai lettori, inviate alla Regione FVG e alla Fondazione FS affinché possano essere utilizzate per le 15 locandine promozionali dei treni storici in calendario. Le fotografie dovranno essere inviate in buona risoluzione alla mail: comitatopendolarialtofriuli@gmail.com indicando nome e cognome dell’autore, autorizzando il Comitato Pendolari Alto Friuli ad utilizzare l’immagine limitatamente per gli scopi del contest. Ogni foto dovrà essere firmata sul lato corto, per esteso con il nome o con la sigla dell’autore.