Luci accese su “Xtreme Days Festival”

SACILE - L’attesa è finita, venerdì 1° giugno si accendono i riflettori sugli Xtreme Days, tre giorni di festival dedicati agli appassionati di action sport che animeranno il centro di Sacile fino a domenica 3 giugno. Organizzato dall’Associazione Sacile Cambia Marcia, l’evento è alla sua quinta edizione e rappresenta ormai uno degli appuntamenti sportivi, d’intrattenimento e divertimento più attesi in Regione, e non solo! Sono previsti partecipanti da tutto il mondo, pronti a godere delle sempre più numerose attività in programma.

INIZIATIVE SPECIALI - Consultabile nella sua integrità sul sito della manifestazione www.xtremedays.it, il programma 2018 degli Xtreme Days presenta sicuramente delle iniziative speciali. Nella giornata d’esordio, venerdì 1 giugno, l’appuntamento più atteso è quello con la novità clou dell’edizione 2018: si tratta dell’Xtreme Corto Film Festival, una rassegna voluta da Alberto Gottardo e Alessandro D’Emilia per scoprire nuovi talenti nel mondo del cinema e della video-arte e per valorizzare l’opera cinematografica breve realizzata da autori indipendenti, giovani creativi e professionisti che amano viaggiare, esplorare e conoscere nuove culture. Tema di quest’anno l’esplorazione e l’avventura, un soggetto che è stato raccontato in ben 20 produzioni realizzate da partecipanti provenienti da tutto il mondo. Le premiazioni, affidate alla giuria composta da Michele Radici, Alessandro D’Emilia, Paolo Aralla, Massimo Braconi, Melania Lunazi e Alexander Fontana, avverranno venerdì sera dalle 20.30 in Piazza del Popolo.

Sempre la sera di venerdì, è prevista la Mountain Bike Night Experience, un’escursione di due ore per bikers allenati con partenza al calar del sole (alle 20.15) che si snoda lungo i suggestivi percorsi della pedemontana pordenonese; sabato 2 giugno alle 10.30 in Piazza del Popolo ritorna l’appuntamento con la mototerapia, uno spettacolo di freestyle motocross del Team Daboot dedicato a persone con diverse disabilità durante il quale sarà possibile salire in moto e conoscere da vicino questi speciali atleti che, capitanati da Vanni Oddera, hanno deciso di condividere così la loro passione senza limite alcuno. Infine, un’altra new entry del festival: il team Dunking Devils, 5 giovani ragazzi sloveni che hanno conquistato platee internazionali con le loro esibizioni di basket acrobatico. Dopo ogni show (previsti sia sabato che domenica) workshop gratuiti aperti a tutti!

GLI APPUNTAMENTI DEL 1° GIUGNO - Xtreme Days Village aprirà alle 13 e darà ufficialmente il via alla tre giorni di «'esperienze estreme'! Nel pomeriggio sono previsti ben 2 ritrovi internazionali: l’Highline meeting & Trickline show, unico appuntamento in Italia dedicato alla disciplina svolta in contesto urbano, e il Parkour KRAP Invaders, ritrovo con partecipanti di tutta Europa per allenarsi nel bellissimo centro di Sacile. Fino a sera si alterneranno workshop ed esibizioni di skateboard, slackline e parkour con esibizioni anche sulla cosiddetta pumptrack, la pista modulare composta da curve e gobbe che aumenta il tasso di adrenalina e la spettacolarità delle performance. A seguire le premiazioni dell'Xtreme Corto Film Festival e divertimento assicurato con i concerti live della band Slimy Toads in centro città.

FAMIGLIE: COOP ADVENTURE PARK & XTREME BABY CAMP - All’interno del suggestivo Parco dell’Ortazza, nel centro della città di Sacile, sorgerà un vero e proprio parco avventura per i più piccoli e i loro accompagnatori. Grazie alla partecipazione dei qualificati partner Dojo asd e Gruppo Speleologico sacilese, sarà possibile divertirsi arrampicandosi in tutta sicurezza su alberi secolari (tree climbing), muovere i primi passi sulla slackline e provare molte altre attività outdoor tra cui i ponti tibetani. Il parco sarà aperto venerdì 1 giugno dalle 15 alle 19, sabato 2 giugno dalle ore 10 alle 19 e domenica 3 giugno dalle 10 alle 19.

Per rendere più agevole la partecipazione delle famiglie è previsto anche l’Xtreme Baby Camp, un servizio pensato per il divertimento dei bambini dai 5 ai 12 anni che, accompagnati da animatori esperti, potranno svolgere workshop specifici ed attività alla scoperta di Sacile. I genitori possono affidare i propri figli fino a 6 ore al giorno e nel frattempo godersi le attività a misura di adulto.

Luci accese su “Xtreme Days Festival” (© 2Emme Photorace)

