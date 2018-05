Caneva Music Festival e Contest: in arrivo sette giorni di musica e oltre cento artisti

CANEVA - Dopo il successo della passata edizione, ritorna il Caneva Music Festival e Contest realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Polinote e Musicaneva: sette giorni di musica nelle varie frazioni del territorio comunale con oltre un centinaio di musicisti coinvolti. Si partirà lunedì 4 giugno con la prima delle cinque serate di semifinali nelle piazze di Caneva e frazioni. Ogni band (ne partecipano 20 provenienti dal pordenonese, dall’udinese, dal trevigiano, dal veneziano e dal trentino) avrà la possibilità di esibirsi per circa 20 minuti presentando il brano inedito in gara, e altri brani inediti o cover a scelta. Per ciascuna delle serate eliminatorie una giuria tecnica, composta da esperti del settore musicale (etichette discografiche, musicisti, giornalisti musicali,) valuterà e sceglierà i 10 gruppi che parteciperanno alla serata finale di domenica 10 giugno al parco di Villa Frova alle 21.

SI PARTE IL 4 GIUGNO - Lunedì 4 giugno alle 21, nella piazza di Sarone in collaborazione con Bar da Jack e Bar da Annalisa, si esibiranno: Dissociative, The Sidewalk Band, Carminaballiana , Matt & Bik. Martedì 5 giugno alle 21 nell’ area ex Scuole elementari a Fiaschetti in collaborazione con Bar da Edy, si esibiranno: Sparkle Haze, Promise me nothing Bo, Gefferson. Mercoledì 6 giugno alle 21, a Stevenà in via De Marchi in collaborazione con Bar Cao's, si esibiranno: American Highways, All Cliché, Bassmates, Egon. Giovedì 7 giugno alle 21, in piazza a Fratta in collaborazione con Bar Meschio, si esibiranno: Luelo, Wildest Time, Ore Zero, Il Carma. Venerdì 8 giugno alle 21, in piazza a Caneva in collaborazione con Bar Arnica e Bar Cast, si esibiranno: Nevralgika, Bratiska, The Cliff, E.S.S.E.N.Z.A.

LE ALTRE SERATE - Sabato 9 giugno alle 21 a Villa Frova la serata sarà dedicata a Vasco Rossi con Andrea 'Cucchia' storico sax del Blasco accompagnato dal gruppo Deviazioni Vasco Tribute. Domenica 10, sempre a Villa Frova alle 15 ci sarà una clinic per sezione ritmica tenuta da due musicisti eccezionali: Paolo Costa al basso (Renato Zero, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Ivano Fossati, Roberto Vecchioni, Fabrizio De André e Mina), e Phil Mer alla batteria (Pino Daniele, Malika Ayane, Michele Zarrillo, Patty Pravo, Annalisa, i Pooh, Enrico Ruggeri, Lorenzo Fragola e Francesco Renga).

Entrambi faranno poi parte della giuria del concorso, assieme ad Andrea Cucchia, Paolo Perissinotto e Gianfranco Rongadi, che di valuterà gli artisti ammessi alla finale di domenica 10 giugno dalle 21.15 al parco di villa. La finale sarà preceduta (alle 20.15) da Lorenzo Cittadini presenterà il suo nuovo CD dal titolo 22.12, e chiusa da mini concerto dei PnGazers vincitori della precedente edizione. Da segnalare nella giornata di domenica anche i due saggi degli allievi del Polinote alle 11 quello classico, e alle 18 quello moderno. In caso di maltempo le serate si terranno a Fiaschetti di Caneva nel capannone del Maggio Fiaschettano.