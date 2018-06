"Domenica al Castello" per scoprire la villa romana di Torre

PORDENONE - I segreti e la grandezza della Villa romana di Torre, i cui resti si trovano nell’area verde sotto il castello saranno svelati nel corso delle visita guidata gratuita in programma per domenica 3 giugno alle 16.30. Il pomeriggio nel sito archeologico della Villa romana consentirà di scoprire come si viveva al suo interno, quali parti del complesso edilizio sono state ritrovate, perché venne costruita proprio a Torre. Un’attività all’aperto tra storia e paesaggio dunque dedicata in particolare ad un pubblico adulto.

GLI APPUNTAMENTI A TORRE - L’iniziativa fa parte del ciclo 'Domenica al Castello' che ogni prima domenica del mese propone visite guidate curate da personale esperto. Inoltre sempre al Castello di Torre ogni terza domenica del mese si organizzano incontri e laboratori per bambini e famiglie sui temi legati alle esposizioni dell’Archeo Museo quindi sulla vita nella preistoria e sull’archeologia e per valorizzare ulteriormente il patrimonio museale cittadino altre visite guidate sono programmate periodicamente ogni quarta domenica del mese a Palazzo Ricchieri sede del Museo civico d’arte.