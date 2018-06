Ciuco Raduno 2018: appuntamento con gli asinelli e la natura

POLCENIGO - Il Ciuco raduno nel 2018 sarà di nuovo nel Parco di San Floriano a Polcenigo (Pn). Ci troveremo L’appuntamento è per il 23 (dalle 14) e 24 giugno in questa oasi di biodiversità, per stare assieme, scherzare, camminare con i nostri amici asini, per tessere sempre di più il nostro amore verso una vita più lenta e costante, a passo d’asino.

L’EVENTO - Ci saranno esperti di asini ed espositori, ci saranno mini trekking lungo le vie del borgo antico di Polcenigo (località Colle San Floriano 2, San Giovanni di Polcenigo), ci sarà la vita all’aria aperta, ci sarà quello che ci fa stare bene, tranquillamente accolti da un ambiente naturale. Il Ciuco raduno è semplicemente questo, non una sagra, non un grande evento, solo un insieme di persone e di asini, che si ritrovano per fare una cosa che spesso dimentichiamo quanto sia davvero importante: stare assieme solo per il gusto di condividere la bellezza di ciò che conta davvero.