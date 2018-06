Concorso "Scrivere di cinema": ancora pochi giorni per essere critici!

PORDENONE - Ultimi giorni per partecipare alla sedicesima edizione del concorso nazionale di critica cinematografica 'Scrivere di Cinema - Premio Alberto Farassino', rivolto a tutti i giovani dai 15 ai 25 anni e promosso da Cinemazero, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici e MYmovies.it, con la collaborazione di Pordenonelegge, Far East Film Festival e minima&moralia e il sostegno di Crédit Agricole FriulAdria. La scadenza è fissata per il 15 giugno, ultimo giorno utile per caricare nella pagina del sito la recensione di un film della presente stagione cinematografica (per consultare il bando e partecipare al concorso: www.scriveredicinema.mymovies.it).

LA GIURIA - La giuria composta da Viola Farassino, Giorgio Viaro, Enrico Magrelli e Adriano De Grandis selezionerà i finalisti che verranno premiati nel corso di Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori, a Pordenone dal 19 al 23 settembre prossimi. In palio la collaborazione con il blog Minima et Moralia e MYmovies.it e la partecipazione come critici alla prossima edizione del Far East Film Festival. Verrà inoltre assegnato il Premio Mediateche FVG, promosso da Crèdit Agricole FriulAdria in collaborazione con Mediateca Cinemazero (Pordenone), Mediateca Mario Quargnolo del Visionario (Udine), Mediateca.GO 'Ugo Casiraghi' (Gorizia), Mediateca La Cappella Underground (Trieste), rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado della Regione FVG.

La classe del vincitore sarà premiata con un evento formativo loro dedicato, all’interno del festival Le Voci dell’Inchiesta.

Per scaricare il bando e partecipare: http://scriveredicinema.mymovies.it