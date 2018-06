Pordenone Calcio protagonista allo Sport Digital Marketing Festival di Riccione

PORDENONE - Juventus, Napoli, le Nazionali di Italia, Inghilterra e (anche) il Pordenone Calcio: il club neroverde è stato scelto fra i protagonisti della prima edizione dello Sport Digital Marketing Festival, in programma il 13 e 14 giugno prossimi al Palazzo dei Congressi di Riccione. Per il Pordenone è il riconoscimento della vivace attività social, realizzata pre, durante e post il leggendario match di TIM Cup con l’Inter del 12 dicembre scorso. A rappresentare il Pordenone sarà il responsabile comunicazione e social media manager Marco Michelin, che giovedì 14 - insieme al collaboratore Sebastiano Orgnacco - svelerà il dietro le quinte social di Inter-Pordenone. Titolo dell’intervento sarà 'La fantasia non si programma'.

SPORT DIGITAL MARKETING FESTIVAL - Due giornate di studio, lezioni e tavole rotonde con i massimi professionisti di Digital marketing del mondo dello Sport, per scoprire tecniche e strategie di grandi club e organizzazioni internazionali, anticipare le tendenze del mercato Sport-Business, conoscere i protagonisti dello Sport System 4.0 e sviluppare la propria rete di contatti. L'unico evento in Italia di formazione e aggiornamento sul Digital Marketing nel settore sport sta già riscuotendo grande interesse.

GLI SPEAKER - Eccellente la selezione degli Speaker in programma, provenienti da: FC Inter e SS Napoli per il calcio Serie A, SB Eibar per la Liga spagnola, Ducati, Emporio Armani Olimpia Milano e la LegaBasket Serie A, Imoco Volley Conegliano per la Lega Pallavolo Serie A femminile, Azimut Modena Volley e la LegaVolley Serie A maschile, le Federazioni italiane di Rugby, Calcio, Scherma e Ginnastica, il Fortaleza dal campionato di calcio B colombiano, Pordenone Calcio dalla Lega Pro. Con la partecipazione speciale del C.O.N.I. e di due 'atleti 4.0': Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer. Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell’organizzazione anche manager ed esperti provenienti da agenzie specializzate nella gestione di atleti - Totti, Zaytsev e Belinelli - e sponsorizzazioni.

I DESTINATARI - Lo Sport Digital Marketing Festival è rivolto a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli - e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali; agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore wellness; atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing.

Tutte le info sul sito ufficiale: www.sportdigitalmarketing.eu