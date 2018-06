Pochi giorni all'inaugurazione della sede pordenonese di The Groove Factory

PORDENONE - La sinergia genera e crea energia. E l’energia è il motore della musica. Ci si aggiunge la passione per la propria professione e il risultato si potrà vedere – e soprattutto sentire – giovedì 7 giugno a Pordenone: la scuola di Musica The Groove Factory, infatti, sbarca all'interno del Tune Music Lab in Via Udine 128. La sala Prove e studio di registrazione pordenonese, infatti, amplia la sua offerta con i corsi di musica. La presentazione ufficiale è in programma alle 18: un vero e proprio open day aperto alla città, dove si potranno ascoltare le esibizioni di alcuni allievi della sede di Udine, conoscere gli insegnanti, chiedere informazioni e approfittare delle promozioni per le pre iscrizioni al nuovo anno scolastico.

UNA NUOVA AVVENTURA - «Siamo veramente contenti – raccontano i titolari di The Groove Factory Alessio Turchetti e Stefano Palaferri – di iniziare questa nuova avventura in una struttura che ci rispecchia e con una compagna con la quale condividiamo le stesse passioni e voglia di fare le cose con qualità».

La struttura di 300 mq alle porte di Pordenone, avrà 5 sale fono – isolate dove si potranno seguire 10 corsi con 7 insegnanti: canto moderno, chitarra elettrica e acustica, basso elettrico, batteria, pianoforte, tastiera e programmazione, E.A³.R. (ear training, ascolto, armonia, analisi musicale, ritmica), propedeutica musicale, musica d'insieme, corso di respirazione e tecnica vocale.

IL TUNE MUSIC LAB - «Tune Music Lab – spiega la titolare Barbara Antonini – è una struttura nata per i musicisti che ha preso sempre più forma negli anni proprio grazie a loro. Sono le loro richieste, le loro esigenze ed i loro consigli che mi hanno insegnato come gestire la struttura al meglio ed è proprio da loro che è emersa la necessità di poter seguire dei corsi di musica nella stessa struttura alla quale si sono già affezionati per le prove e le registrazioni. È per questo motivo che Tune Music Lab diventa scuola di musica, perchè sono i musicisti a volerlo. Inoltre sono ben consapevole che l’offerta da parte delle scuole di musica pordenonesi è già molto valida, per questo ho pensato di affiancarmi ad una scuola esterna e completamente differente come The Groove Factory, per differenziare l’offerta anche nel rispetto delle realtà già esistenti sul territorio. L’obiettivo è offrire un’alternativa, non invadere uno spazio».

THE GROOVE FACTORY - The Groove Factory nasce dal desiderio di due amici batteristi, Stefano Palaferri e Alessio Turchetti, di creare sul territorio regionale una nuova e differente struttura adeguata allo sviluppo e la divulgazione della musica. Si inaugura nel 2007 all’interno del centro commerciale Città Fiera in Torreano di Martignacco (Udine) come scuola di musica, ma ben presto si trasforma in una struttura polifunzionale per la didattica e i servizi al settore musicale. Nel corso degli anni la The Groove Factory ha selezionato e costituito un team di insegnanti e collaboratori con la stessa filosofia di lavoro. Se è vero che le persone sono fondamentali per la riuscita di un progetto, è altrettanto vero che l’ambiente dove le persone svolgono la propria attività è determinante per la qualità del loro operato. Per la realizzazione della propria struttura si è rivolta a una delle aziende leader nel mondo per la progettazione e la realizzazione di box fono-isolati: l’italiana 'Boxy' di Terni. Assieme a 'Boxy' è stata progettata una struttura polifunzionale con sale fono-isolate dall’acustica interna ottimale e dotate di sistemi indipendenti di ricircolo dell’aria per rendere gli ambienti sempre confortevoli durante tutta la giornata.