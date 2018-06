Eletto il presidente regionale di Fedagripesca, plauso di Confcooperative Pordenone

PORDENONE - Plauso da parte di Confcooperative Pordenone per l’elezione a presidente regionale di Fedagripesca Confcooperative (l’organizzazione delle cooperative agricole e della pesca del Friuli Venezia Giulia) di Venanzio Francescutti, imprenditore agricolo di Casarsa della Delizia. «Una nomina - ha commentato Luigi Piccoli presidente di Confcooperative Pordenone - che riconosce ancora una volta come il comparto della cooperazione agricola del Friuli occidentale sia la «locomotiva» a livello regionale del settore: buon lavoro a Francescutti, che succede a un altro uomo della nostra cooperazione che ha lavorato con grande passione in questi anni, Giorgio Giacomello».

IL NEO ELETTO PRESIDENTE - Attivo con la sua azienda agricola nella viticoltura e nella coltivazione di ulivi, Venanzio Francescutti è stato in passato per due volte assessore comunale a Casarsa della Delizia e attualmente è vicepresidente del Circolo agrario di San Giorgio della Richinvelda e membro del consiglio di amministrazione della cantina Viticoltori Friulani La Delizia. Inoltre è presidente della tenuta Marianis e ambasciatore dell’Associazione nazionale Città del Vino.

«Ringrazio - ha dichiarato - il mondo della cooperazione agricola regionale per la fiducia assegnatami e sono pronto a mettermi al servizio delle nostre cooperative. Potrò contare sulla collaborazione di una squadra di cooperatori molto motivata, in particolare sull’udinese Daniele Castagnaviz: ci divideremo i compiti per rendere più efficace e puntuale il servizio alla cooperazione regionale. Sono consapevole delle grandi sfide che ci attendono, perché se è pur vero che comparti come la viticoltura e la frutticoltura stanno vivendo un grande momento positivo, è altrettanto vero che stanno affrontando anche importanti sfide progettuali per continuare la crescita in futuro. Di pari grado altri comparti, come la zootecnia, il cerealicolo e il lattiero caseario stanno lavorando per un rilancio: saremo al loro fianco, consci che l’agroalimentare è il vero «petrolio» dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia in particolare, elemento di traino economico che grazie alle nostre eccellenze ci permette di dialogare con il mondo».

LE COOPERATIVE AGRICOLE - Come noto il Friuli occidentale è il territorio capofila a livello regionale, quello dove non solo sono attive la maggior parte di cooperative agricole ma anche quello che più si contraddistingue per capacità di investimento e innovazione. Qui sono presenti le filiere complete di vino, comprensivo dei vivai, frutta e lattiero-caseario, nonché una solida realtà di essicatoi. Si tratta di un autentico volano economico, che produce ricchezza e benessere sociale per numerose famiglie. A Confcooperative Pordenone aderiscono 50 cooperative agricole con oltre 5 mila 200 soci e un fatturato complessivo di oltre 390 milioni di euro.