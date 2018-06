Incastrato dopo che si rovescia con l'auto. Liberato da vigili del fuoco

PORDENONE - Incidente stradale con due vetture coinvolte in via Aquileia all'intersezione con via Prasecco, a Pordenone. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 18 di ieri, martedì 5 giugno. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata sul fianco e la persona al suo interno è rimasta intrappolata. Intervenuti vigili del fuoco con prima partenza dalla Centrale del Comando di Pordenone; presenti anche i vigili municipali e i sanitari del 118 inviati sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico.