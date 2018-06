Eterologa, no alla fecondazione assistita: coppia di donne ricorre

PORDENONE - Due donne della provincia di Pordenone hanno chiesto alla locale Azienda per l'assistenza sanitaria di poter accedere alla procreazione medicalmente assistita, e di fronte al rifiuto dell'ospedale, la coppia omosessuale ha presentato ricorso in Tribunale e ha chiesto che venga ordinato al servizio di 'Fisiopatologia, riproduzione umana, banca del seme e degli ovociti' di accettare l'istanza.

L'udienza, con procedura d'urgenza, è stata fissata al 28 giugno. Sulla questione, interpellato dall'Ansa, è intervenuto il direttore generale dell'Azienda sanitaria Giorgio Simon: «Ho incontrato questa coppia prima ancora che decidesse di intraprendere le vie legali e mi ha rappresentato la ferrea volontà di perseguire il risultato finale anche attraverso lunghe battaglie giudiziarie. Ho ribadito loro che la normativa in vigore non consente questa pratica, che è applicabile solo alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, come prevede l'articolo 5 della legge 40 del 2004».