Carambola di notte: sbanda e finisce ruote all'aria

BRUGNERA - Incidente stradale nella notte in via Croce a Brugnera. Verso le 20.30 di domenica 10 giugno un'autovettura è finita in un fossato nel tentativo di evitare un animale che improvvisamente era comparso sulla carreggiata ai bordi della strada. La macchina si è dunque rovesciata ed è finita ruote all'aria. Intervenuta con una prima partenza dalla centrale di Pordenone una squadra dei vigili del fuoco ha aiutato il personale del 118 a prestare le cure alla conducente - una 22enne - visibilmente spaventata dalla spettacolare carambola. Presenti sul posto anche i carabinieri di Sacile.