Il Pordenone cambia lo stemma: nuovo logo per una nuova storia neroverde

PORDENONE - Il Pordenone Calcio ha creato un nuovo logo, un nuovo stemma per una nuova stagione, o meglio, per una nuova storia neroverde. Dopo settimane di attesa è dunque arrivato il 12 giugno: una data davvero speciale, l’inizio di una nuova storia per il Pordenone Calcio. La società ha svelato il proprio nuovo simbolo, cambiato dopo 13 anni e protagonista nei giorni scorsi della campagna social #PordeNew. Il nuovo stemma si caratterizza per una grafica essenziale, perfetta fusione tra il Pordenone Calcio e la sua casa: la città di Pordenone. Del club elementi forti sono una grande 'P' stilizzata e i colori (il nero e il verde), dello stemma cittadino ci sono le porte (una rappresentata dalla stessa 'P') e le onde del fiume Noncello. Tradizione e innovazione si uniscono, quindi, per affrontare insieme nuove entusiasmanti sfide.

