Fugge dall'abitazione prima che il tetto crolli, si salva per miracolo

SACILE - Si è messo in salvo pochi istanti prima che il tetto della sua abitazione crollasse: il fatto è avvenuto questa mattina (mercoledì 13 giugno), attorno alle 7, a Sacile. L'abitante di un vecchio stabile di via Trento ha udito dei rumori, si è allarmato ed è uscito in strada un attimo prima che la copertura cedesse invadendo i locali sottostanti. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del Comando provinciale, che stanno bonificando la zona, e le forze dell'ordine, per accertare le cause del crollo, forse favorito dalla perturbazione che ieri ha colpito la cittadina liventina.