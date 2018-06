Campus estivo per bambini al Museo di Storia Naturale di Pordenone

PORDENONE - Esplorare, scoprire, allenare la manualità, liberare la creatività e divertirsi con la scienza: dal 20 al 22 e dal 27 e dal 29 giugno al Museo Civico di Storia Naturale 'Silvia Zenari' di Pordenone l’Immaginario Scientifico organizza sei giornate (dalle 8 alle 17) di Campus al museo gratuito, per bambini da 6 a 11 anni, per esplorare il museo in un modo unico e vivere un’esperienza divertente e costruttiva!

ALLA SCOPERTA DI PORDENONE E DINTORNI - 'Un territorio da scoprire e… ricostruire': questo è il titolo del campus, che prevede che i piccoli curiosi e appassionati della natura possano passare delle giornate al museo, con esplorazioni giocose fra le collezioni del museo, osservazioni al microscopio, esperimenti interattivi e attività all’insegna dell’apprendimento e del divertimento. Ogni giornata sarà dedicata a un diverso tema legato alla varietà del territorio di Pordenone, per imparare a conoscerne le caratteristiche: con materiali e strumenti a loro disposizione, i bambini avranno modo di lavorare su alcuni diversi aspetti di ogni ambiente, per fare ogni giorno una nuova scoperta: dai diversi tipi di terreno agli organismi che vivono nell'acqua, dai diversi tipi di piante, agli insetti, dai mammiferi e le tracce che ci lasciano, ai volatili 'da guinness' del nostro territorio.

Al termine del Campus i diorami costruiti dai bambini nelle diverse giornate andranno a comporre l’allestimento 'Il mio territorio in museo', che verrà esposto al pubblico e sarà visitabile nelle giornate di apertura del museo.

INFORMAZIONI - Le attività sono gratuite. Le merende e il pranzo dovranno essere forniti dalle famiglie. È necessaria la prenotazione: 0434.542455 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13) oppure museostorianaturale.pn@immaginarioscientifico.it