Scontro fra mezzi: coinvolte tre auto, cinque i feriti

AZZANO DECIMO - Incidente stradale giovedì 14 giugno poco prima delle 18 ad Azzano Decimo. In via Valler 15, sulla SR 251, si sono scontrate tre auto e sono rimaste coinvolte cinque persone, che per fortuna hanno riportato traumi minori. Gravi, invece, i danni registrati ai veicoli.

Sul posto ambulanze da Azzano X e San Vito al Tagliamento, oltre all'elisoccorso, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. I feriti sono stati smistati tra il Pronto Soccorso dell'ospedale di Pordenone e quello di San Vito al Tagliamento .