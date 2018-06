Incidente a Sacile: auto investe pedone

SACILE - Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 8 di venerdì 15 giugno, in via Ponte Lacchin, a Sacile. Un'autovettura ha investito un pedone. Inviati dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria sono giunti sul posto i carabinieri di Sacile e un'ambulanza in codice giallo. Dopo una prima valutazione l'equipe sanitaria ha portato il paziente al Pronto Soccorso di Pordenone.