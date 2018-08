Cade ultraleggero: pilota ferito gravemente

POLCENIGO - Un velivolo ultraleggero è caduto questa mattina alla periferia di Polcenigo, in prossimità dell'abitato di Vigonovo, in provincia di Pordenone, e il pilota è rimasto gravemente ferito. Il velivolo stava sorvolando la zona tra Budoia e Polcenigo quando, per cause ancora da accertare, ha perso quota ed è caduto, nei pressi del cimitero di quest'ultimo comune.

Il pilota è un imprenditore del posto, di circa 60 anni, che è stato soccorso immediatamente dai Vigili del Fuoco. Successivamente è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine dove è stato ricoverato. Al loro arrivo il pilota era incastrato tra le lamiere del velivolo, che mostrava anche cospicue perdite di carburante. Con l'ausilio di pinze oleodinamiche hanno dunque estratto il pilota che è stato poi preso in cura dai sanitari. Contemporaneamente è stato messo in sicurezza il velivolo. Sul posto hanno operato anche i carabinieri di Sacile.