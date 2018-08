Confagricoltura: al via la terza edizione del concorso “Coltiviamo agricoltura sociale”

FVG - Sostenere l’agricoltura sociale, incoraggiando e accompagnando lo sviluppo di attività imprenditoriali capaci di coniugare sostenibilità e innovazione. Questo l’obiettivo di 'Coltiviamo agricoltura sociale', la terza edizione del bando indetto da Confagricoltura e Onlus Senior-L’Età della Saggezza, con Intesa Sanpaolo e la partecipazione attiva della Rete Fattorie Sociali, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata. Secondo l’Ersa, in Friuli VG sono attive 86 Fattorie Didattiche/Sociali (di cui tre gestite in forma cooperativa), potenzialmente interessate al bando.

IL BANDO - In palio 120 mila euro divisi in tre premi, da 40 mila euro ciascuno, che andranno ai migliori progetti presentati da imprenditori agricoli singoli o associati e cooperative sociali, anche attraverso partenariati con altre associazioni. I progetti dovranno riguardare minori e giovani in situazione di disagio sociale, anziani, disabili, immigrati che godono dello stato di rifugiato e richiedenti asilo.

Confagricoltura e Onlus Senior-L’Età della Saggezza, insieme ai partner, intendono promuovere l’agricoltura sociale, affiancando imprenditori e cooperative agricole e sociali nello sviluppo delle potenzialità del settore. I tre premi saranno destinati a progetti innovativi che si distinguano per la capacità di rispondere a una criticità ben identificata del territorio, nonché per metodi di valutazione e di comunicazione appropriati.

Imprenditori agricoli e cooperative sociali che intendano partecipare al bando 'Coltiviamo agricoltura sociale' potranno farlo fino al 15 ottobre 2018. Oltre al premio in denaro, saranno destinate ai vincitori otto borse di studio per partecipare al 'Master online in Agricoltura Sociale' presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Ulteriori informazioni www.coltiviamoagricolturasociale.it.