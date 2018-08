Coltiva marijuana in camera: arrestato 18enne

PORDENONE - Un ragazzo di 18 anni, di Pordenone, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di 8 piante di marijuana. Sabato sera, poco prima delle 19, una pattuglia in moto della Squadra Volante è intervenuta in un'abitazione - a seguito di una richiesta giunta alla sala operativa - per una lite in famiglia tra padre e figlio, nata proprio dalla contrarietà del genitore nei confronti delle attività illecite del giovane. I poliziotti hanno quindi perquisito l'abitazione e nella camera del ragazzo hanno rinvenuto e sequestrato 8 vasi di marijuana, una lampada per la coltivazione di vegetali e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, tra cui varie bustine di cellophane e un rotolo di carta in alluminio. Il diciottenne è stato portato in carcere.