Incidente in bicicletta, finisce contro la portiera dell'auto: ricoverata

CORDENONS - Incidente stradale verso le 11.40 a Cordenons. Una ciclista che stava percorrendo via Mazzini è andata a finire contro la portiera spalancata di un'auto in sosta all'altezza del civico 70. Nella caduta la signora ha riportato diversi traumi ed è stata portata in elisoccorso all'ospedale di Udine. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. Allertata la polizia per accertare le dinamiche dell'incidente.