Furti: fermano anziana con una scusa e le rubano due anelli

ROVEREDO IN PIANO - Un'anziana di 85 anni, di Roveredo in Piano, è stata derubata di due anelli in oro con preziosi da un uomo e una donna che l'hanno avvicinata mentre usciva dal salone di un parrucchiere. Il fatto è avvenuto attorno alle 12 di oggi, martedì 28 agosto.

L'anziana è stata fermata da una Mercedes di colore nero, guidata da una donna. Con la scusa di chiedere un'informazione stradale, il passeggero ha sfilato dall'anulare della vittima la fede nuziale e un anello con brillante, fingendo di riporli in un sacchetto di stoffa proprio per evitare che qualche ladro potesse impossessarsene. Il passeggero ha quindi consegnato il sacchetto all'anziana e la conducente è ripartita. Ma nell'involucro di stoffa l'anziana ha trovato solo due tappi di plastica. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Fontanafredda e del Nucleo operativo della Compagnia di Sacile, che stanno analizzando le immagini della video-sorveglianza comunale.