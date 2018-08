Pordenone, garantito il servizio scolastico di pre e post scuola

PORDENONE - «Anche per quest’anno scolastico sarà garantito il servizio di pre e post scuola a disposizione delle famiglie negli istituti di Pordenone». La rassicurazione arriva dal consigliere comunale e regionale Alessandro Basso. Il servizio, che non è in capo al Comune ma viene gestito direttamente dalle associazioni in accordo con le famiglie, rischiava di essere sospeso a causa della repentina chiusura di una delle associazioni che da tempo se ne occupava. Da qui l’interessamento dell’amministrazione comunale.

«Per risolvere il problema sorto durante l’estate – spiega Basso – stiamo dedicando massimo supporto e piena collaborazione alle scuole, contattando altre associazioni in grado di operare con un alto livello qualitativo, affinché possano organizzare e garantire al meglio il servizio in collaborazione con le scuole stesse. Appena il piano sarà predisposto e definitivo, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti, verrà comunicato alle famiglie, in concomitanza comunque con l’avvio dell’anno scolastico».

«Questa operazione così curata nei dettagli – continua - richiede da parte di tutti particolare pazienza e comprensione, visto l’elevato numero di persone coinvolte nell’organizzazione. Ringraziamo tutti per la collaborazione» conclude Basso.