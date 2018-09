Fatto di sangue a Sesto al Reghena, arrestato il marito

SESTO AL REGHENA - L'anziano che domenica mattina ha accoltellato la moglie alla schiena è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi. Lunedì mattina è prevista la celebrazione del rito per direttissima.

Rispetto al quadro accusatorio iniziale, la posizione dell'uomo si è notevolmente alleggerita per lo scioglimento della prognosi della moglie. Per la coltellata subita al dorso la donna guarirà infatti in una decina di giorni.

Nel pomeriggio di domenica, terminati gli esami ed escluse complicazioni, la paziente è stata dimessa e riaccompagnata a casa da alcuni amici della coppia.