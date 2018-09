Sut e Zullo per 'Una regione a 5 stelle': “Uniti si vince, a Porcia vi spiegheremo perché”

PORCIA - Inizia il countdown per il meeting pentastellato del Friuli Venezia Giulia 'Una regione a 5 stelle', in programma domenica 9 settembre a Porcia, nella cornice di Villa Correr Dolfin e organizzato dagli eletti in Consiglio regionale. Dai Comuni alla Regione, fino a Roma e Bruxelles, la squadra al completo del M5S presenta uno dei fili conduttori dell’incontro tra eletti e cittadinanza. A farlo, sono Luca Sut e Marco Zullo, rispettivamente portavoce a Montecitorio e al Parlamento europeo: entrambi in scaletta in fascia oraria pomeridiana, interverranno sui temi delle novità introdotte dal Dl Dignità in materia di lavoro e delocalizzazioni (Sut), e sul valore dell’Europa nel contesto del quadro politico attuale (Zullo). Un incontro aperto a tutta la cittadinanza, per scambiarsi pareri e opinioni sulle tematiche che riguardano il territorio.

SUL DECRETO DIGNITÀ - «Stiamo vivendo una fase cruciale per il futuro del nostro Paese - esordisce Sut che sottolinea come «sui vari livelli amministrativi in cui stiamo operando, il M5S stia tracciando una linea di demarcazione netta rispetto al passato, nell’intento non di penalizzare, bensì di trovare un punto di incontro tra istanze che, nel perimetro dell’etica sociale, non sono polarizzate. Col Decreto Dignità - prosegue - abbiamo voluto riportare il rapporto tra datore e lavoratore su un piano segnato dalla tutela del cittadino, colto nel suo essere persona, nel suo diritto a uscire dalla spirale della precarietà che ora lo attanaglia. Al tempo stesso, abbiamo inteso infondere un nuovo senso del rispetto per la nostra economia, rendendo dura la vita dei 'prenditori' che hanno beneficiato di risorse pubbliche per poi distrarre lavoro e produttività al di fuori del nostro Paese». In chiusura, l’ingegnere pordenonese ha chiosato: «Il messaggio che porteremo alle nostre comunità nell’incontro di Porcia è quello di un’azione congiunta della squadra M5S, impegnata a operare in sinergia e tenendo bene a mente il quadro europeo, visto nel suo potenziale come nei suoi aspetti di disparità per quanto concerne il trattamento riservato all’Italia».

PROGETTI E FUTURO - A tratteggiare il contributo del MoVimento a Bruxelles sarà dunque Marco Zullo, con un intervento dal titolo 'Europa, dove stiamo andando?': «Il M5s si confronterà con i cittadini per parlare di progetti e futuro. Sarà un’occasione - dichiara Zullo - per condividere il lavoro che portiamo avanti al Parlamento Europeo e per raccontare di questa Europa che spesso a parole ci fa credere di essere una comunità, ma poi si contraddice nei fatti. Oggi assistiamo sempre più a delle derive autoritarie e distruttive, ora più che mai è necessario essere uniti per raggiungere obiettivi comuni. Essere fermi sui principi della condivisione vuole mettere al centro dell’operato comune la chiarezza e i cittadini tutti».