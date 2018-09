Agenzia friulana di digital marketing vola in finale ai "Google Awards 2018" di Dublino

CORDOVADO - YESdesign, l’agenzia friulana di Cordovado che opera nell’ambito del Digital Marketing, è stata selezionata dal colosso Google come finalista per concorrere a livello EMEA (Europa, Medio Oriente, Asia e Nord Africa) ai 'Premium Partner Awards' 2018 di Dublino che premiano l’innovazione nell’ambito del marketing digitale. In qualità di Google Premier Partner, YESdesign è l’unica agenzia italiana ad essersi aggiudicata una posizione nella categoria 'Google Shopping Innovation' grazie al progetto di successo realizzato per l’e-commerce farmaceutico Superfarma.

E-COMMERCE FARMACEUTICO DI SUCCESSO - Superfarma.it in soli due anni ha incrementato il numero di clienti serviti superando i limiti territoriali imposti dal negozio fisico e consegnando in tutta Italia prodotti per la salute e il benessere usando come trampolino di lancio le campagne pubblicitarie Google unite a innovativi strumenti di intelligenza artificiale che hanno consentito di massimizzare il ritorno sull’investimento online.​​​​​​​ YESdesign, realtà in crescita, rientra in un gruppo selezionato di specialisti digitali che, per aggiudicarsi il titolo di Premier Partner ha dovuto dimostrare la sua profonda conoscenza dell’utilizzo degli strumenti marketing forniti da Google.​​​​​​​

APPUNTAMENTO AD OTTOBRE - YESdesign è un gruppo di professionisti con esperienza in Italia e negli USA che dal 2009 investe nelle competenze digitali, valorizzando le persone, investendo nel design e sfruttando al massimo le tecnologie. La finale dei Google Premier Partner Awards 2018 si terrà a metà ottobre a Dublino (Irlanda) che premierà 6 vincitori, uno per ciascuna delle 6 categorie in gara.​​​​​​​ YESdesign è pronta a decollare!

Maggiori informazioni su: www.yesdesign.it

Lista finalisti online: https://premierpartnerawards.withgoogle.com/en_gb/finalists