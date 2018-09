Aperto il bando per il Servizio civile. Le Pro Loco del FVG cercano 50 giovani

FVG - Le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia cercano 50 giovani per un anno di servizio civile da dedicare al progetto «Il Patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia in immagini, suoni e parole online&offline» che punta principalmente a salvare, digitalizzandola, la tradizione orale delle leggende e delle storie che ruotano attorno a determinati eventi o luoghi, dalla letteratura alla poesia, dalla musica alle forme artistiche più varie. Il tutto anche in un’ottica di promozione turistica del territorio regionale. Inseriti in 32 sedi tra singole Pro Loco e Consorzi delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, i selezionati saranno anche seguiti in un percorso formativo utile per il proprio curriculum professionale o scolastico.

VALORIZZAZIONE STORICO-CULTURALE - "I nostri progetti di Servizio Civile - ha spiegato Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale tra le Pro Loco d'Italia - in questi anni si sono classificati tra i primi a livello nazionale fra tutti quelli presentati dai Comitati regionali Unpli. Si tratta di percorsi di valorizzazione storico-culturale dell’area regionale e di recupero della memoria storica, nei quali seguiamo costantemente i giovani con azioni di formazione continua. Con questa azione proseguiamo la nostra tradizione nel servizio civile, che dal 2003 ci ha visto dare un'opportunità a oltre 400 giovani: molti di loro sono poi rimasti come volontari nelle Pro Loco per le quali hanno operato, portando nuova linfa al nostro mondo".

LE SEDI - Al progetto possono fare domanda entro il 28 settembre alle 18 giovani tra i 18 e i 28 anni di età, che non abbiano già svolto il servizio civile e che non abbiano rapporti di lavoro con il sodalizio per il quale opereranno: ai 50 selezionati sarà riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro (tutte le informazioni al riguardo su www.prolocoregionefvg.it).

Ecco le sedi e i numeri di posti del nuovo bando: Aquileia (2 posti), Avasinis Trasaghis – Pro Loco Amici Di Avasinis (1), Aviano (2), Barcis - Consorzio Pro Loco Dolomiti Friulane e Magredi (1), Buttrio – Pro Loco Buri (1), Camino Al Tagliamento – Pro Loco Il Var (1), Casarsa della Delizia (3), Codroipo - Comitato Regionale del FVG Unpli (4), Colloredo di Monte Albano - Consorzio Pro Loco Collinare (1), Cormòns – Pro Loco Castrum Carmonis (2), Cimolais (1), Fogliano Redipuglia (3), Gemona del Friuli – Pro Loco Glemona (1), Gemona Del Friuli - Consorzio Pro Loco Friuli Nord Est (1), Latisana (2), Manzano (1), Moggio Udinese – Pro Loco Moggese (2), Monfalcone (1), Mortegliano - Pro Loco Comunità di Mortegliano Lavariano e Chiasiellis (1), Mortegliano - Consorzio Pro Loco Sericus (1), Porcia (1), Pordenone (1), Pozzuolo Del Friuli (1), Sacile (3), San Daniele del Friuli (2), San Giorgio Di Resia – Pro Loco Val Resia (1), San Pietro al Natisone - Pro Loco Nediške Doline - Valli Del Natisone (2), San Vito Al Tagliamento (1), Spilimbergo (2), Sutrio (1), Tramonti di Sopra (2),

Venzone (1).

PERCORSO IN CONCLUSIONE - Nel frattempo stanno svolgendo i loro restanti mesi di Servizio i volontari del progetto 'Patrimonio Enogastronomico Regionale in un percorso tra storia, tradizione e nuovi stili alimentari'. L’attività di formazione per loro si è conclusa con la visita alla sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a Palmanova e alle aziende produttrici di eccellenze enogastronomiche locali a Codroipo, dopo che nei mesi precedenti avevano svolto diverse ore formative nella sede del Comitato a Villa Manin e in uno speciale weekend dedicato a Venzone.