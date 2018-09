Si riunisce il nuovo consiglio della Camera di Commercio di Pordenone-Udine

PORDENONE - La Regione ha notificato alle Camere di Commercio di Pordenone e Udine il decreto che indica la data in cui si riunirà il nuovo consiglio della Camera di Pordenone-Udine. L’assemblea dell’ente, a cui presenzierà anche il governatore Massimiliano Fedriga, si terrà a Pordenone, nella sede di palazzo Montereale Mantica, lunedì 8 ottobre alle 15, con all’ordine del giorno la nomina del presidente.

Il nuovo consiglio, come attestato dal decreto in base alle designazioni pervenute dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e dagli ordini professionali è composto da: Giulia Bianchini, Cristiano Melchior, Marco De Munari (settore Agricoltura), Eva Seminara, Francesco Roiatti, Barbara Zanon, Federico Cadamuro, Silvano Pascolo (settore Artigianato), Michelangelo Agrusti, Cesare Bertoia, Giovanni Pavan, Anna Mareschi Danieli, Matteo di Giusto, Federica Morgante, Massimiliano Zamò (settore industria), Giovanni Da Pozzo, Antonella Popolizio, Alessandro Tollon, Paola Veronese, Fabio Pillon (settore Commercio), Flavio Sialino (settore Cooperative), Laura Marini, Giovanna Santin (settore Turismo), Rodolfo Flebus (settore Trasporti e Spedizioni), Alessandro Puhali (settore Credito e Assicurazioni), Giovanni Collino, Francesca Comello, Alberto Marchiori, Cristina Lucia Piu, Luca Tropina (settore Servizi alle Imprese), Natalino Giacomini (in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali), Edo Billa (in rappresentanza delle associazioni dei Consumatori e degli utenti) e Paolo Bon (in rappresentanza dei liberi professionisti che per la prima volta prendono parte al consiglio camerale, in seguito alla riforma delle Camere di Commercio).