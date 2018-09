Incidente stradale a Visinale, vola dal ponte e finisce nel Meduna

PORDENONE - Ieri pomeriggio, domenica 9 settembre, alle 15.30 i vigili del fuoco di Pordenone sono stati impegnati in un incidente stradale con fuoriuscita autonoma a Visinale sulla SP 35. L'autovettura percorrendo la Pordenone - Osoppo, in prossimità del ponte sul fiume Meduna è uscita di strada finendo la corsa 8 metri più sotto giù dalla scarpata molto vicino all'acqua. I pompieri hanno collaborato col personale sanitario all'imbarellamento del ferito.

Nel frattempo si disboscava parte della folta vegetazione con l'uso di una motosega per riuscire a trasportarlo a braccia su per la salita. Più tardi intanto, giungeva sul posto anche l'autogru proveniente dal comando di Udine per il recupero dell'autovettura. L'intervento si è concluso in 2 ore. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e operatori sanitari, i carabinieri di Prata.