Alla scoperta della magia del teatro con la nuova stagione del Verdi di Pordenone

PORDENONE – Alla scoperta della magia del teatro con un cartellone che accompagnerà il pubblico di Pordenone da fine estate 2018 alla fine della primavera 2019: proposte originali, eventi di produzione e tante esclusive. Prosegue la campagna abbonamenti 2018/2019 del Teatro Comunale Verdi, che permette l’ampia fruizione degli eventi in programma con un risparmio del 25% rispetto al costo dei biglietti.

ABBONAMENTI - I nuovi abbonati potranno acquistare l’abbonamento anche on-line. le formule (bianco per la danza, blu, giallo, arancio, rosso, e verde per la prosa) che godranno di questa speciale modalità saranno disponibili nel sito del teatro verdi dal 15 settembre. A breve si potranno scegliere anche le diverse formule per la musica e la danza. Il teatro è una nuova esperienza, lo spettacolo dal vivo offre emozioni irripetibili. La biglietteria proseguirà con gli orari standard dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.