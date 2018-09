Miss Italia 2018, Valeria porta il Friuli Venezia Giulia alla finale nazionale: come votarla

AVIANO - Questa sera, lunedì 17 settembre, alle 21.10 su La 7 ci sarà la finale della 79ma edizione di 'Miss Italia' condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Tra le 33 finaliste - scelte ieri a Jesolo - c'è anche Valeria Capelli, 19enne di Aviano che concorrerà con il numero 26. Come per ogni edizione molto importante sarà per le candidate il 'tifo' da casa attraverso il televoto: per sostenere e votare Valeria si potrà chiamare dal telefono fisso il numero 894100 oppure mandare un sms al 4770471 digitando in entrambi i casi il codice 26.

LA FINALE NAZIONALE - Sarà una giuria d’eccezione quella presente anche quest’anno a Miss Italia 2018, con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dell’alta cucina, del giornalismo e dello sport. Presidenti saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che con la loro inconfondibile verve e ironia accompagneranno le aspiranti Miss durante tutta la serata. I due saranno affiancati dallo chef e conduttore tv Alessandro Borghese, dal giornalista Andrea Scanzi, dal cantautore Pupo, da un grande campione dello sport italiano, l’ex nuotatore Filippo Magnini e dall’attrice Maria Grazia Cucinotta (classificata terza a Miss Italia 1987). Un’apposita giuria, poi, con iPantellas, eleggerà Miss Social.

VALERIA CAPELLI, MISS EQUILIBRA FVG - Valeria Capelli, in gara con il numero 26 e il titolo di 'Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia, ha 19 anni ed è di Aviano. È alta 1.70 mt, ha occhi marroni e capelli castani; diplomata al liceo scientifico, è iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Trieste. Il cinema, la moda e il giornalismo sono le sue passioni più grandi. Segue la F1 e il Moto Gp. Nel periodo in cui ha vissuto in Spagna per motivi di studio ha praticato pallavolo nella squadra di Soto del Real.